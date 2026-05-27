Rock uut Wildervank treedt op in eigen dorp

WILDERVANK – Na het optreden van het Veendammer duo Mitzienbaaident op 29 mei staat ook juni in het teken van lokale sterren bij het cultuurcentrum in Wildervank.
Op zaterdag 13 juni gaat het weer los met “Rock uut Wildervank”, oftewel RUW!
De populaire band treedt opnieuw op in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. Na de grote successen van voorgaande jaren keren de bandleden ook dit jaar vol enthousiasme terug naar hun eigen dorp voor een avond vol iconische livemuziek.
RUW brengt stevige nummers die staan als een huis en live met volle kracht worden gespeeld.
Deze voorstelling is bedoeld voor iedereen die houdt van muziek met energie en karakter. Van jonge muziekliefhebbers tot bezoekers die willen genieten van de sfeer en beleving van een écht liveoptreden met een van Wildervanks meest geliefde livebands, dit wil je niet missen!
Locatie: Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
Datum: Zaterdag 13 juni
Aanvang: 20.00 uur
Bron: Carlo Westmaas