Stadskanaal start proef kabelgoottegel en platte laadkabel voor thuisopladen elektrische auto

STADSKANAAL – Niet iedereen met een elektrische auto kan die thuis met eigen stroom opladen. Omdat de woning geen oprit heeft bijvoorbeeld. Daarom start de gemeente Stadskanaal op verzoek
een proef met de kabelgoottegel en platte laadkabel. Belangstellenden die de auto direct voor huis kunnen parkeren, komen onder voorwaarden voor de tweejarige proef in aanmerking. Twintig adressen kunnen meedoen. Kosten voor deelname zijn ongeveer € 400,00.
De kabelgoottegel is een stoeptegel met een gleuf erin. Deze tegels liggen over de gehele breedte van de stoep. De laadkabel van de elektrische auto komt in de gleuf, zodat voetgangers er geen last van hebben. De gemeente legt deze tegels in de proef op verzoek aan. De platte laadkabel heeft, de naam zegt het al, een plat gedeelte. Het platte deel komt over de stoep te liggen en levert op die manier geen hinder op. De kabel wordt vervolgens aangesloten op het laadstation aan huis. Deelnemers aan de proef kopen zelf deze kabel.
“We zijn deze proef gestart om meer inwoners de kans te geven om hun elektrische auto thuis op te laden. En zo stimuleren we ook duurzame mobiliteit”, zegt wethouder duurzaamheid Ingrid Sterenborg-Kooij. “We willen onderzoeken of deze manier van thuisladen geschikt is voor Stadskanaal.” De gemeente let daarbij op verkeersveiligheid, toegankelijkheid, parkeerdruk en hoe deelnemers aan de proef deze manier van laden ervaren. Na twee jaar evalueert de gemeente de proef en besluit of en hoe er een vervolg aan wordt gegeven.
Meer informatie, de voorwaarden en een aanmeldformulier staan op de website van de gemeente.
Bron/foto’s: Gemeente Stadskanaal