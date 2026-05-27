Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Luister jij morgen van 18.00 tot 20.00 uur naar Tony’s Pop uur, met daarin een mooie mix van pop, rock, americana en indie, met artiesten die ieder op hun eigen manier sterke verhalen vertellen?
Bruce Springsteen, Nick Cave & The Bad Seeds en The Cure zorgen voor het vertrouwde gevoel van grote songschrijvers met emotionele en persoonlijke nummers, terwijl jongere namen als Blondshell, Lucy Dacus en Mt. Joy juist laten horen hoe de nieuwe generatie diezelfde sfeer vertaalt naar nu.
De rode draad in deze playlist is misschien wel melancholie gecombineerd met hoop: van de warme rootsklanken van First Aid Kit en Danny Vera tot de meer alternatieve randjes van Muse en Krachtstroom.
Leuk detail: Bruce Springsteen schreef Letter To You als een eerbetoon aan vriendschap en het ouder worden, terwijl The Cure met A Fragile Thing juist teruggrijpt naar hun klassieke melancholische sound.
Daarnaast zorgen Nederlandstalige artiesten als Ruby June en Krachtstroom voor een mooi contrast tussen internationale acts en muziek van eigen bodem. Kortom: een sfeervolle en gevarieerde playlist
Presentatie: Tony Klaassens