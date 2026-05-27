Onzekerheid regeert buiten de poort in Ter Apel

TER APEL – De hitte van de afgelopen dagen heeft op deze ochtend van 27 mei plaatsgemaakt voor een koelere bries onder de bomen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Toch herinnert alles op het grasveld aan de aanhoudende crisis. Overal liggen blauwe dekens verspreid en staan koffers kriskras door elkaar. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn alweer druk in de weer om hun tenten op te zetten; niet voor de regen, maar om de wachtenden later op de dag te beschermen tegen de brandende zon.
De beveiliging schat dat er op dit moment zo’n 145 asielzoekers op het terrein buiten de poort verblijven. Medewerkers van het COA naar stappen naar buiten met een lijsten in de hand. Voor een groep van ongeveer vijftig asielzoekers is er goed nieuws, zij hebben een plekje in de opvang toegewezen gekregen. Lachend lopen ze met de medewerkers van het COA mee naar een zij-ingang.
Ondertussen is de sfeer opvallend alert. Busjes van de handhaving rijden met constante regelmaat hun rondes over de Ter Apelervenen. Er zijn vandaag zichtbaar meer handhavers actief in het aangewezen veiligheidsrisicogebied dan eerder deze week.
De grote vraag die vandaag boven het kamp hangt, is wat er vanavond met de overblijvende groep voor de poort gaat gebeuren. De tijdelijke nachtopvang in het Groningse Hanzeplaza bood de afgelopen dagen ademruimte, maar over een voortzetting daarvan is nog altijd geen nieuws. “Daar zijn we nog mee bezig,” laat een woordvoerder van de gemeente Groningen desgevraagd weten. “We hebben nog niks uit Den Haag gehoord.”
Maar het is nog vroeg. In de deze slepende zaak komt het verlossende woord uit politiek Den Haag zelden in de ochtend.