Wederom twee Michelinsterren voor de Menkemaborg

UITHUIZEN – Museum Menkemaborg is wederom bekroond met twee Michelinsterren en is een omweg waard. Het is daarmee de enige bestemming in de stad en de provincie Groningen die twee sterren toegekend heeft gekregen. De Michelin Reisgids, gemaakt voor de nieuwsgierige reiziger die niet alleen wil bezoeken, maar ook de bestemming volledig wil begrijpen en beleven, kent jaarlijks bezienswaardigheden sterren toe. De Menkemaborg heeft ook voor 2026 twee sterren toegekend gekregen.
De reisgids roemt het kasteel “ten oosten van Uithuizen, omringd door slotgracht. … Het interieur is smaakvol ingericht en ademt de sfeer van hat adellijke leven in de provincie in de 17de en 18de eeuw. Interessant zijn het kabinetorgel (1777), de verzamelingen Chinees porselein (17de eeuw), het hemelbed naar een ontwerp van Daniёl Marot … De Hollandse renaissance- en baroktuin omvat een doolhof, boomgaard en een moestuin.”
“Wij hebben een zonovergoten Dag van het Kasteel achter de rug waar 700 bezoekers hebben kunnen genieten van Woeste Hoogten, Engelse romantiek op de Menkemaborg. Dit keurmerk zien wij als een grote waardering, waarvoor veel dank!” aldus directeur Afiena van IJken.
In Nederland wordt de reisgids uitgegeven door Uitgeverij Lannoo. De sterren worden door een team van redacteuren en auteurs toegekend op basis van negen criteria. Eén ster betekent een bezoek waard, twee sterren een omweg waard en drie sterren de reis waard.
Bron: Afiena van IJken – van Zanten