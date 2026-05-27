Wegen Rhede, Aschendorf en Papenburg in de zomervakantie afgesloten

RHEDE, ASCHENDORF, PAPENBURG – Deze zomer worden de L52 tussen Rhede en Aschendorf en de K158 in Papenburg afgesloten voor het verkeer.
In Rhede wordt de L52, de Rheder Straße, van 2 tot en met 31 juli volledig afgesloten. Gedurende deze periode wordt het wegdek tussen de rotondes bij het industrieterrein in Aschendorf en tankstation Gottschald in Rhede vernieuwd. Ook worden bij de rotonde in Rhede verbindingswegen aangelegd. Tegelijkertijd worden bij de dijk werkzaamheden voor de nieuwe L52 uitgevoerd.
Papenburg
De aansluiting van de nieuwe K158 (de Rheiderland Straße) in Papenburg en de renovatie van de Halter Brücke (bij de Meyer Werft) vinden ook tijdens de zomervakantie plaats, waardoor er met name van 13 juli tot en met 14 augustus volledige wegafsluitingen nodig zijn.
De omleidingsroute loopt van Aschendorf via de B70 richting Lehe, vervolgens via de B401 richting Heede, en daarna via de K165 en K155 naar de L52 in Rhede. Verkeer vanaf de Meyer Werft wordt omgeleid via de L31 in Diele en Brual naar de K155 in Rhede (Ems).
De volledige wegafsluitingen zijn bewust tijdens de schoolvakantie gepland. Redenen hiervoor zijn onder andere een lager verkeersvolume, het uitblijven van schoolbusdiensten, de zomervakantie van de Meyer Werft en de noodzakelijke werkzaamheden aan de dijk.
Bron: Gemeente Papenburg