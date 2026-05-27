Westerlee heeft weer een speeltuin: “We zijn vooral heel trots”

WESTERLEE – De nieuwe speeltuin in Westerlee is officieel geopend. Het idee ontstond anderhalf jaar geleden bij vijf moeders uit het dorp, die vonden dat er weer een plek moest komen waar kinderen kunnen spelen. “Er was geen speeltuin in Westerlee”, vertelt Marcella de Haan. “Dus wij zeiden: er moet eigenlijk wel een plek komen waar de kinderen kunnen spelen. Ook om het dorp leefbaar te houden voor jonge gezinnen.”
Na maanden vergaderen, dromen en regelen staat de speeltuin er nu echt. “We worden er allemaal heel blij van en heel trots. Dat we zeggen: het is toch gelukt.” Ook de kinderen zijn enthousiast en maken inmiddels volop gebruik van de nieuwe speelplek.
