WEDDE – Kinderen uit Westerwolde en omgeving kunnen zich nog tot 1 juni aanmelden voor de Zwem4daagse bij Camping Wedderbergen. Van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 juni staat het zwembad volledig in het teken van zwemmen, waterpret en gezelligheid.
De Zwem4daagse is bedoeld voor basisschoolkinderen met minimaal zwemdiploma A.
Tijdens het evenement zwemmen deelnemers vier dagen lang onder verschillende omstandigheden en staan plezier, bewegen en samen actief bezig zijn centraal. Naast het zwemmen mogen deelnemers iedere dag gratis gebruikmaken van de waterspeeltuin voor extra waterpret. Op de laatste dag ontvangen alle kinderen feestelijk hun medaille en zijn ouders, opa’s en oma’s welkom om te komen kijken.
De Zwem4daagse bij Camping Wedderbergen groeide de afgelopen jaren uit tot een populair evenement in de regio. Vorig jaar deden ongeveer 160 kinderen mee.
De organisatie is in handen van Camping Wedderbergen en initiatiefnemer Marloes de Boer van Beweegteam Westerwolde.
• Data: woensdag 24 t/m zaterdag 27 juni 2026
• Locatie: Camping Wedderbergen, Molenweg 2, 9698 XV, Wedde
• Voor kinderen met minimaal zwemdiploma A
Aanmelden kan tot 1 juni via de gratis Wedderbergen-app of via: https://www.wedderbergen.nl/zwem4daagse
Na 1 juni sluit de inschrijving in verband met het bestellen van de medailles.
Bron: Camping Wedderbergen