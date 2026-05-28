Bedrijven openen deuren tijdens Open Bedrijven Dag in Veendam



VEENDAM Meer dan 30 bedrijven en organisaties in Veendam openen zaterdag 30 mei tussen 10.00 en 16.00 uur hun deuren tijdens de eerste Open Bedrijven Dag. Dit biedt bezoekers een mooie kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij bedrijven die normaal gesproken niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Van productie en techniek tot dienstverlening en logistiek: op de Open Bedrijven Dag krijgen bezoekers een beeld van de dagelijkse praktijk binnen het lokale bedrijfsleven. Ook zzp-ers presenteren zich op deze dag.



De Open Bedrijven Dag is bedoeld om inwoners, werkzoekenden, studenten en andere belangstellenden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de bedrijven in de gemeente Veendam. Hiermee wordt de verbinding tussen het bedrijfsleven en de samenleving versterkt. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Die verbinding belangrijker dan ooit. Veel mensen rijden dagelijks langs bedrijven en organisaties zonder precies te weten wat erbinnen gebeurt,” vertelt hij. “Met deze dag willen we laten zien hoe veelzijdig het bedrijfsleven in Veendam is, maar ook welke mogelijkheden er zijn voor werk, stages en opleidingen. En natuurlijk is iedereen meer dan welkom die gewoon nieuwsgierig is.”



De deelnemende bedrijven geven hun eigen invulling aan de dag. Bedrijven als Meilof Riks en Wieke Distillers tonen hun productieproces of dienstverlening, terwijl andere bedrijven juist de nadruk leggen op hun openstaande vacatures. Als bezoeker bepaal je zelf welke bedrijven je op eigen gelegenheid willen bezoeken. Daarnaast worden er bussen ingezet die een vaste route rijden langs een deel van de bedrijven.



Interactief bedrijvenspel

Ook is er een interactief bedrijvenspel via een app. Tijdens hun bezoek verzamelen deelnemers bij verschillende bedrijven informatie en beantwoorden zij vragen over de organisaties. Op die manier leren zij het lokale bedrijfsleven op een speelse en toegankelijke manier beter kennen. Het spel voegt een extra dimensie toe aan de dag en maakt het voor jongere bezoekers extra aantrekkelijk om actief mee te doen. De drie beste deelnemers vallen in de prijzen, waaronder een iPad.



Volgens de organisatie is het doel van de dag niet alleen om te informeren, maar ook om te inspireren. Onder de deelnemers zijn bedrijven zoals HUSA, Reym, Vopak en ABS Cylinders, maar ook ZZP-ers zoals Xalvere en De Vlieger. Door inwoners letterlijk binnen te laten kijken, hopen bedrijven een realistischer beeld te geven van wat er in de regio gebeurt en welke kansen er liggen voor de toekomst.



Meer informatie over de deelnemende bedrijven en hun activiteiten op 30 mei is te vinden via www.openbedrijvendagveendam.nl. Hier zie je welke bedrijven deelnemen en waar vooraf aanmelden voor een rondleiding nodig is. Ook lees je hier meer over het bedrijvenspel.

Bron: GroningenWerktSlim