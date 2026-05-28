De Groene Deelderij ontvangt Cittaslow keurmerk

WESTERWOLDE – De Groene Deelderij is een burger-voedselcoöperatie in Westerwolde. Het doel is zo duurzaam en lokaal mogelijk de dagelijkse boodschappen te doen via de website voedselcoop.eu
Elke zaterdagochtend worden de producten uitgewisseld bij de Gasterij in Smeerling. Verder is er gezelligheid en steunen de leden elkaar door samen te werken of te delen.
Zaterdag 30 mei krijgt de Groene Deelderij in Bourtange het Cittaslow keurmerk uitgereikt. Ze kunnen nog nieuwe deelnemers gebruiken.
Bron: Henk Kiers