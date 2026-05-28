De Hemel moet wachten! (Toppyjazz 338)

Zo kort na Hemelvaartsdag en Pinksteren hebben wij net als alle jazzmusici maar EEN boodschap : HEAVEN CAN WAIT!
Dus deze avond alleen maar songs die een band met de Hemel hebben!
Veel plezier tussen 22.00 en 23.00 alleen bij Radio Westerwolde. Downloaden kan ook de komende weken nog.
Tast toe!
Playlist :
01 – Pennies From Heaven – The Four Freshmen (album Voices and Brass)
02 – When Did You Leave Heaven? – Nancy Wilson (album Hollywood My Way)
03 – You’ll Never Go To Heaven – Dionne Warwick (album Make Way For Dionne Warwick)
04 – Seven Steps To Heaven – Miles Davis (album Seven Steps To Heaven)
05 – 88 Keys To Heaven – Lynn Cannon (album Walk In The Park)
06 – The Night That Heaven Fell – Tony Bennett (album More Tony’s Greatest Hits)
07 – Thank Heavens for Tears – P.J Proby (album Songwriter-Original Song demo’s)
08 – I’m Walking Through Heaven With You – Peggy Lee (album Pretty Eyes)
09 – Heaven Is Where The Heart Is – Victor Wooten (album What Did He Say)
10 – For Heaven’s Sake – Elvin Jones (album Puttin’ It Together)
11 – Heaven On Earth – Larry Young (album Heaven On Earth)
12 – Three Steps To Heaven – Eddie Cochran (album The Best of Eddie Cochran)