De Hemel moet wachten! (Toppyjazz 338)

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 28 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZON | LATER MORGEN KANS OP ONWEER

De zon doet het ook vandaag goed maar heel warm wordt het ook nu niet, want de maximumtemperatuur is 22 of 23 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost, windkracht 2 tot 3. En vanavond is er nog een zwakke oostenwind, daardoor koelt het ook later vanavond en vannacht flink af. De minimumtemperatuur is dan 11 of 12 graden.

Maar morgen wordt de lucht vochtiger en daardoor komt er meer bewolking. In de loop van de middag en morgenavond is er kans op enkele buien met daarbij ook kans op onweer. Mogelijk zijn er ook windstoten, de maximumtemperatuur voor morgenmiddag is ongeveer 28 graden.

Zaterdag is het dan weer een stuk zonniger en ook weer minder warm. Maximum zaterdag ca. 24 graden en droog weer. Pas zondag is er weer kans op een bui en net als zaterdag is er dan een zwakke wind, na het weekend is er een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Daardoor wordt het frisser met af en toe een bui en maxima tussen 18 en 20 graden.