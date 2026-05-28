Doe mee aan de Libellentuintelling 5 – 7 juni

REGIO – In het weekend van 5 t/m 7 juni vindt de jaarlijkse Libellentuintelling plaats. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er rondvliegen. Ook tuinen zonder vijver kunnen libellen herbergen, omdat ze daar op insecten jagen.
Dit voorjaar verscheen de nieuwe Rode Lijst Libellen, waarin te zien is dat sommige soorten het beter doen dan voorheen, maar dat andere — zelfs heel algemene soorten zoals het lantaarntje en de vuurjuffer — achteruitgaan. De Libellentuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken en tuinen gaat.
Waarom tellen in tuinen zo belangrijk is
Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Maar over libellen in tuinen is nog weinig bekend. De tuintelling geeft waardevolle informatie over hoe deze insecten zich redden in woonwijken, dorpen en steden.
Zo doe je mee
Kies op 5, 6 of 7 juni een zonnig moment.Wandel 15 minuten door de tuin of ga bij de vijver zitten.Noteer alle libellen die je ziet, maar geef alleen het hoogste aantal tegelijk geziene individuen door.
Voer de telling in via Tuintelling.nl.
Je mag meerdere keren tellen; elke telling wordt apart ingevoerd.
Hulp bij herkennen
Op vlinderstichting.nl/libellen-herkennen staan herkenningskaarten die helpen bij het onderscheiden van de meest voorkomende soorten. Wie meer wil leren, kan een online libellencursus volgen via De Vlinderstichting.
De Vlinderstichting hoopt dat veel inwoners meedoen, zodat duidelijk wordt welke libellen er in de regio leven — en hoe het met ze gaat.
Meer informatie: Tuintelling.nl
Bron: De Vlinderstichting