Economie Oost-Groningen blijft krimpen

WINSCHOTEN – Het gaat niet zo goed met de economie in Oost-Groningen. Hoewel de economie in de gehele provincie Groningen na jaren van krimp weer een voorzichtige groei van 1,1% laat zien, blijft de situatie in Oost-Groningen reden tot zorg. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De regio Oost-Groningen is in 2025 de enige regio in Noord-Nederland waar de economie nog altijd krimpt.
De cijfers uit het CBS-rapport laten een duidelijke tweedeling in de provincie zien. Terwijl de regio Delfzijl en omgeving stevig opveert met een groei van 2,8 procent en ook de regio rondom de stad Groningen een plusje noteert (+1,2%), blijft Oost-Groningen achter. De economie in de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam kromp in 2025 met 0,3 procent.
Het gaat al een tijdje niet goed met de economie in Oost-Groningen. In 2024 kromp de Oost-Groningse economie namelijk nog met een forse 4,4 procent. Daar komt nu de 0,3% daling dus nog bovenop. De aanhoudende zorgen worden versterkt door de situatie op de arbeidsmarkt. De provincie Groningen kent met 4,3 procent een van de hoogste werkloosheidspercentages van heel Nederland, ruim boven het landelijk gemiddelde van 3,9 procent.
Dat de economische motor in de regio hapert, heeft ook weerslag op de maatschappelijke monitors. In de Monitor Brede Welvaart van het CBS, die kijkt naar de kwaliteit van het dagelijks leven zoals gezondheid, welzijn en baanzekerheid, scoort Groningen op slechts vier indicatoren in de landelijke top. Buurprovincies Drenthe en Fryslân staan op respectievelijk twaalf punten in de landelijke topklasse.
Voor de lokale politiek en ondernemers in de regio geven deze cijfers aan dat onze regio extra gerichte steun nodig heeft. De grote uitdaging voor de komende periode wordt om de miljoenen aan compensatiegelden uit het Nij Begun-pakket zo in te zetten dat de economische structuur in de grensregio duurzaam wordt versterkt.