Eerste bijeenkomst Kracht(ige) Pekelders een succes

OUDE PEKELA – Dinsdagavond 26 mei vond bij de Molenhof in Oude Pekela de eerste bijeenkomst van Kracht(ige) Pekelders plaats.
In samenwerking met de Kracht van de Veenkoloniën en het UMCG hebben twee inwoners van Pekela (vanuit Stichting Leefvorm J&O/ het OdensehuisPekela) de start gemaakt om de mogelijkheid te onderzoeken of er behoefte is aan het versterken van inwonersinitiatieven en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Dit gebeurde onder het genot van door Oekraïense vrouwen gemaakte soep en luxe broodjes, verzorgd door Eetpunt Oude Pekela. De hele avond werd ondersteund door muziek van twee inwoonsters van Pekela: “Just Us”.
De opzet van de eerste bijeenkomst was dat een kleine groep inwonersinitiatieven elkaar leerde kennen en ervaringen en behoeftes deelden. De doelstelling van Kracht van de Veenkoloniën is o.a. het ondersteunen bij de verbinding van inwonersinitiatieven. “Samen sta je Sterker”. Belangrijk daarbij is dat inwoners zelf dit proces bepalen en dit in gezamenlijkheid doen. Ook werd besproken dat verwachtingen worden onderzocht en dat besproken wordt hoe inwoners denken hier samen iets mee te kunnen gaan doen. Niet gestuurd vanuit organisaties, maar vanuit de initiatieven zelf. De wens is wel om in de toekomst met instanties en gemeente te onderzoeken hoe deze Kracht in Pekela met elkaar kan worden uitgebouwd. Vanuit het UMCG wordt het proces begeleid, gemonitord en geëvalueerd.
De hoop dat inwonersinitiatieven zich met elkaar willen verbinden, ontmoeten en versterken is beantwoord. Op korte termijn vindt de 2e bijeenkomst plaats.
Bent u een inwonersinitiatief en wilt u meer weten over Kracht(ige) Pekelders dan kunt u mailen naar: jenozorg@outlook.com
Bron: JenO Zorg