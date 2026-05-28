Elke woensdag TOF Oldambt activiteit op Strand Zuid Blauwestad voor jongeren

BLAUWESTAD – Jongeren van 10 tot 18 jaar kunnen vanaf nu elke woensdagmiddag meedoen aan sportieve activiteiten van TOF Oldambt op Strand Zuid Blauwestad. Van 14.30 tot 16.00 uur staat het strand in het teken van actie, plezier en samen bewegen.
Tijdens de woensdagmiddagen kunnen jongeren onder andere meedoen aan beachvolleybal, beachsoccer, badminton en andere leuke strandactiviteiten. Aanmelden is niet nodig. Wie zin heeft, kan gewoon langskomen. Vrienden meenemen mag natuurlijk ook.
De activiteiten zijn bedoeld voor jongeren die zin hebben in een sportieve activiteit, nieuwe mensen willen ontmoeten en samen iets leuks willen beleven op het strand.
Feestelijke afsluiter op woensdag 1 juli
Op woensdag 1 juli wordt er extra uitgepakt met een speciale afsluiter. Die middag staan onder andere suppen en kanoën op het programma. Voor deze afsluitende activiteit is aanmelden wél verplicht. Aanmelden kan tot en met 30 juni bij buurtsportcoach Rolf. Let op: voor deelname aan het suppen en kanoën is een zwemdiploma verplicht.
Praktische informatie
Wanneer: elke woensdag van 14.30 tot 16.00 uur
Waar: Strand Zuid Blauwestad
Voor wie: jongeren van 10 t/m 18 jaar
Aanmelden reguliere activiteiten: niet nodig
Aanmelden afsluiter 1 juli: verplicht, tot en met 30 juni
Voor vragen, ideeën of aanmelding voor de afsluiter kunnen jongeren of ouders contact opnemen met buurtsportcoach Rolf via 06 576 837 92.
Bron: Gemeente Oldambt