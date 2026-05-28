GoudGoed Winschoten heropent in vernieuwde stijl

WINSCHOTEN – Op donderdag 11 juni opent GoudGoed Winschoten de deuren van de vernieuwde
winkel. De winkel krijgt een frisse, nieuwe huisstijl en wordt daarmee onderdeel van één herkenbare kringloopformule: GoudGoed, de kringloop met kansen.
Alle kringloopwinkels van Stichting WerkPro gaan de komende periode samenwerken onder deze naam. Met deze gezamenlijke formule wordt GoudGoed sterker neergezet als herkenbaar kringloopmerk in Noord-Nederland, met blijvende aandacht voor de maatschappelijke missie.
Kringloop met kansen
De sociale opdracht van GoudGoed blijft onveranderd: bijdragen aan een samenleving waarin meer mensen kunnen meedoen. Door het bieden van werkervaring, structuur en begeleiding creëert GoudGoed waardevolle dagbesteding en mogelijkheden voor persoonlijke groei. Deze missie vormt het hart van de organisatie en komt samen in de slogan ‘kringloop met kansen’. Daarnaast blijft GoudGoed zich inzetten voor hergebruik en duurzaamheid. Door spullen in te leveren of tweedehands te kopen, dragen klanten direct bij aan minder afval én aan sociale kansen in de regio.
Bezoekers zijn van harte welkom om de vernieuwde winkel te bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. De deuren openen op 11 juni om 10.00 uur.
Adres:
GoudGoed Winschoten
Papierbaan 60
Winschoten
Bron: Wouter Tiepel