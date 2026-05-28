Groningen presenteert zich als Home of Talent: regio bundelt de krachten

GRONINGEN – Groningen zet zich de komende jaren in om de regio economisch verder te versterken als ‘Home of Talent’. Onder regie van Groningen & Partners starten bedrijfsleven, overheid, onderwijs-, zorginstellingen én drie Groningse topsportclubs een meerjarige samenwerking. Het doel hiervan is om de provincie op nationaal en internationaal niveau beter op de kaart te zetten als regio met een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat.

Topsport is daarbij vanaf het seizoen 2026/2027 een belangrijk middel. FC Groningen, Donar en Lycurgus gaan spelen met de uiting ‘Groningen Home of Talent’ op het shirt. Daarnaast worden de clubs door Groningen & Partners ingezet voor gerichte campagnes en activaties. Op hun beurt hebben de drie clubs de intentie uitgesproken om intensiever met elkaar samen te werken.

Groningen op een kantelpunt

Groningen bevindt zich op een kantelpunt. Energie, ruimte, kennis en kwaliteit van leven maken de regio economisch steeds aantrekkelijker. Daarmee ontstaat voor Groningen een nieuwe positie: niet aan de rand, maar aan de voorzijde van nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Noordwest-Europa.

Met de nieuwe propositie geeft de regio invulling aan een bredere langetermijnstrategie gericht op reputatie, aantrekkingskracht en economische ontwikkeling. ‘Groningen Home of Talent’ vormt daarbij een zichtbaar onderdeel van een consistente en meerjarige positionering van Groningen richting professionals, bedrijven en investeerders.

Uniek economisch klimaat

Groningen beschikt over sterke kennis- en onderwijsinstellingen, een innovatief bedrijfsleven, een groeiende arbeidsmarkt en een uniek woon- en leefklimaat. In de profilering staan de mensen in de economie centraal: professionals die samen verantwoordelijkheid nemen, ruimte krijgen om te ontwikkelen en werken aan oplossingen voor maatschappelijke en technologische vraagstukken.

Met ‘Groningen Home of Talent’ wil de regio deze kwaliteiten nationaal en internationaal zichtbaarder maken om professionals, bedrijven en investeringen aan te trekken én te behouden.

Bedrijfsleven en overheid dragen bij

Een groep van 6 bedrijven heeft inmiddels de intentieverklaring getekend. De verwachting is dat zich voor 1 juli nog meer bedrijven aansluiten. De gemeente en de provincie Groningen investeren op hun beurt beide jaarlijks een extra bedrag van 250.000 euro. Doel is om bij de start een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar te hebben. Aanvullend lopen er gesprekken over een bijdrage uit de economische agenda van Nij Begun. Over de verdeling van deze middelen wordt in het najaar meer duidelijk.

Groningen & Partners regisseert

Groningen & Partners treedt op als regisseur van de regioprofilering. De organisatie beheert de positionering, ontwikkelt campagnes en gaat voor deze samenwerking langjarige inkooprelaties aan met de topsportclubs. Daarmee wordt geborgd dat activiteiten en uitingen bijdragen aan één consistent regionaal verhaal. ‘Groningen Home of Talent’ is daarbij een campagne- en profileringsthema binnen de bredere positionering van Groningen als regio. Naast profilering via sport kijkt Groningen & Partners ook naar andere platformen, zoals de cultuursector.

De samenwerking is gebaseerd op het zogenaamde triple helix-principe, waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar versterken in hun activiteiten. Een bekend voorbeeld van deze aanpak is Brainport Eindhoven.

Topsport als katalysator

FC Groningen, Donar en Lycurgus beschikken gezamenlijk over een groot netwerk en bereiken een miljoenenpubliek. Via hun kanalen bereikt de profilering doelgroepen die met traditionele marketingcampagnes nauwelijks haalbaar zijn. De drie clubs werken daarin samen als katalysator van het regioverhaal. De betrokken partijen gaan deze samenwerking in principe aan voor een periode van vijf jaar met een optie tot verlenging.

Bron en foto’s: Groningen & Partners/Stella Dekker