Groninger gemeenten krijgen samen ruim € 7,6 miljoen voor kleine woningbouwprojecten

GRONINGEN – Zeven Groninger gemeenten hebben hun krachten gebundeld en met succes een gezamenlijke aanvraag gedaan in het kader van de Woningbouwimpuls. Met deze financiële regeling draagt de regering bij aan woningbouwprojecten met financiële tekorten. Op dinsdag 26 mei 2026 maakte minister Boekholt-O’Sullivan dit bekend.

Samenwerken loont

De bijdrage wordt alleen verstrekt voor projecten met meer dan 200 woningen. Juist in Groningen zijn veel woningbouwprojecten veel kleiner. Daarom hebben de zeven gemeenten samen, met ondersteuning van gemeente Groningen en provincie Groningen, een gebundelde aanvraag gedaan.



De toegezegde bijdrage is bedoeld voor de bouw van 904 woningen in 20 projecten in de gemeenten Westerkwartier, Pekela, Stadskanaal, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt en Eemsdelta.



Aanvragers blij met succesvolle aanvraag

Wethouder Erianne van der Burg, gemeente Midden-Groningen: “We zijn hier heel blij mee. Projecten die anders niet in aanmerking komen voor de Woningbouwimpuls kunnen door deze toekenning nu met subsidie snel worden gerealiseerd.”



De aanvraag werd in een kort tijdsbestek gerealiseerd. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de regeling op 19 maart 2026 zou sluiten. In januari besloten de wethouders een gezamenlijke aanvraag te doen.



Gedeputeerde Pascal Roemers: “In het overleg met de minister hebben we hierover gesproken, maar het was nog best wel spannend of het allemaal in zo’n korte tijd zou lukken. Er gelden allerlei regels, als één project niet voldoet is dat een risico voor het collectief. Samen hebben we het toch in een heel erg korte tijd voor elkaar kregen.”



Regels beter afgestemd op Noord-Nederland

Ondanks dit succes roepen provincie en gemeenten op tot aanpassing van de regels voor Rijkssteun. Financiële regelingen voor woningbouw moeten beter aansluiten bij de situatie in provincies zoals Groningen: vaak kleinere projecten met relatief hoge publieke investeringen.

Bovendien worden veel woningbouwprojecten gecombineerd met investeringen in bestaande

woningen en de woonomgeving.

Voor nu is dit mooi nieuws voor Groningen. In de aanvraag zijn 904 woningen meegenomen, waarvan 74% een betaalbare woning wordt.

Bron: Provincie Groningen