Happen en trappen voor K6

WESTERWOLDE – Op zondag 23 augustus organiseert de stichting K6 Tegen Kanker een recreatieve fietstocht over een afstand van 50 km. Start en finish is aan de Industrieweg 11 te Vriescheloo. In deze actieperiode zet K6 zich in voor Against Cancer. Een organisatie die gezinnen met zieke kinderen ondersteunt door hun activiteiten aan te bieden om zodoende de kinderen een lach op hun gezichten te laten verschijnen.
De fietstocht gaat door Westerwolde en heeft als thema ‘happen en trappen.’ Deelnemers krijgen zowel bij de start, halverwege in Bourtange bij de fam. Borg en bij de finish verzorging of, zoals het in het wielerpeloton heet ‘ravitaillering.’
Inschrijven via inschrijven@k6tegenkanker.nl