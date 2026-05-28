Jongerenhub De Stek feestelijk geopend



WINSCHOTEN – Jongeren gooien zaterdag 13 juni van 14:00 tot 17:00 uur de deuren los van hun loods genaamd De STEK, die zich bevindt in Winschoten aan de Garst op nummer 1. De STEK is een combinatie van een ontmoetingsplek en een werkplaats, waar de jongeren hun eigen dingen doen en mogen experimenteren met verschillende kunstvormen: muziek maken, filmen, T-shirts bedrukken en schedels verven, Cosplay kostuums maken bijvoorbeeld.



Wat gebeurt er als je jongeren zelf de regie geeft? Het antwoord is simpel: van alles. Ze hebben zelf de naam en het logo bedacht en kiezen ook zelf hun activiteiten. Soms rollen ze van het een in het ander. Terwijl ze muziek maken, ontstaat er een bandje en terwijl ze ijs in de blender gooien, ontstaat er een idee voor een milkshake-bar. Soms trekken ze anderen naar binnen. Door samen bezig te zijn, maken ze makkelijker contact, leren ze omgaan met bepaalde levensvragen en groeit hun zelfvertrouwen. Hoe groot de behoefte is, blijkt uit het feit dat er nu al een groep van ruim vijftig jongeren actief is, terwijl de wervingscampagne nog moet starten.



De STEK is bedoeld voor alle jongeren in de gemeente Oldambt. Deelname is gratis, dankzij subsidies van onder meer de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, gemeente Oldambt en OKO (Opgroeien in een Kansrijk Oldambt).



Openingsfeest

Op de STEKparty laten de jongeren zien wat ze allemaal hebben gemaakt het afgelopen half jaar. Bezoekers kunnen chillen op zelfgemaakte palletbanken en genieten van snacks uit eigen keuken, maar ook van alles bekijken: Cosplay-outfits, mega-maskers en optredens van gloednieuwe bandjes. Meedoen kan ook; voor het eerst op een drumstel slaan, een graffiti workshop volgen of je eigen milkshake maken. Ook zijn er rondleidingen met informatie.



Wethouder Jurrie Nieboer, die zich sterk heeft gemaakt voor deze stek, zal om 14.00 uur de opening verrichten met een graffitispuitbus.

Bron: Kimberly Bond