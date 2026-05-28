DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Wippingen
Tussen dinsdag 26 mei 17:00 uur en woensdag 27 mei 07:15 uur zijn bij een boerderij aan de “Bei den Tannen” van twee trekkers GPS systemen gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau van Dörpen via 04963 919090.
Bunde
De Duitse politie heeft woensdagnacht om 01.20 uur op de parkeerplaats Bunderneuland een 45 jarige bestuurder van een Renault Express aangehouden. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat de Nederlander op basis van een arrestatiebevel, dat was uitgevaardigd door het openbaar ministerie van Verden, gezocht werd. Hij was eerder veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. De aangehouden man riskeerde bijna twee maanden gevangenisstraf. Bovendien waren de autoriteiten geïnteresseerd in zijn verblijfplaats. Dit in verband met twee andere zaken. Alleen betaling van een boete van € 4.000 kon zijn gevangenisstraf voorkomen. Ondanks het late uur wist hij contact op te nemen met zijn werkgever. Deze betaalde de borgsom van € 4.000 voor zijn werknemer, plus bijna € 100,- aan openstaande gerechtskosten. De 45-jarige kon daarna zijn reis vervolgen.