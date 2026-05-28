Met De Zonnebloem varen naar Eernewoude!

VLAGTWEDDE, ONSTWEDDE, MUSSELKANAAL – Woensdag 27 mei was het zover: de tweejaarlijkse bus- en bootreis van De Zonnebloem, met deelnemers uit Musselkanaal en Alteveer, Onstwedde en Vlagtwedde.
Met twee bussen van Deiman Tours vertrokken 98 personen naar Drachten. Deiman Tours beschikt over een lift-bus, waardoor er ook rolstoelen mee kunnen en dat is juist de doelgroep waar De Zonnebloem het voor doet!
In de haven van Drachten stapten de deelnemers over in de rondvaartboot van de familie Van der Werf.
Het rondvaartbedrijf had zelfs een echte Zonnebloem vlag gehesen! Bij het opstappen was er alle medewerking van de bemanning voor de gasten. Esther van der Werf gaf daarna instructie aan de 13 vrijwilligers die mee waren, om de deelnemers van koffie/thee, een driegangenmenu en een drankje te voorzien.
De rondvaart door het natuurgebied van De Alde Feanen naar Eernewoude duurde van 10.30 uur tot 15.00 uur. Daar werd de boot aangemeerd en werd een warme maaltijd geserveerd. Na de maaltijd draaide de boot en kon de terugtocht beginnen.
Gea Kamies en Alie Koerts regelden een verloting, waarbij mooie prijzen te winnen waren. Vooral de prijzen met chocola vielen in goede aarde! Hilde Nijenhuis kreeg onderweg de deelnemers aan het zingen, kortom, de sfeer was prima!
Om 15.00 uur hielpen de chauffeurs van Deiman Tours iedereen weer in de bus. Ze kunnen terugkijken op een prachtige, gezellige dag. Op naar de volgende reis over twee jaar!
Tekst: Harmien Bruining
Foto’s: Harmien Bruining, Anneke Borg