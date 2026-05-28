Mini pianoconcerten en twee exposities tijdens ’t Kerkenpad in garnizoenskerk Oudeschans

OUDESCHANS – Het garnizoenskerkje in Oudeschans doet op zaterdag 6 juni van 10 – 16 uur mee aan ’t Kerkenpad Oost Groningen.
Zdenek Koning uit Winschoten speelt drie keer een pianoconcert van 20 min. Het eerste miniconcert is om 11u. De volgende om 13u. en 15u.
Zdenek (22 jr.) heeft nu 10 jaar les van Peter Cramer, pianodocent aan de muziekschool in de Klinker in Winschoten. Hij speelt eigen composities.
Ook zijn er op 6 juni twee exposities te zien.
De portrettengalerij “Oudeschanskers en hun Passie” ter gelegenheid van ‘Stichting Vesting Oudeschans 50 jaar’ hangt nog tot 14 juni in t kerkje. De foto’s zijn gemaakt door Reina Sandee.
Daarnaast is er in t kerkje een expositie van tekeningen, gemaakt door leerlingen van obs de Wiekslag in Blijham. Leerlingen maakten deze tekeningen nadat ze in april in t kerkje de muziekvertelling De Toverfluit van Mozart hadden horen spelen door de musici van Salon Zauberflöte.
De Concertcommissie Oudeschans zal de bezoekers op 6 juni koffie/thee aanbieden.
Bron en foto’s: Ruud Hemmen