Nikolaus Jansen, Landesbeauftragter voor regionale ontwikkeling Weser-Ems, wordt adviserend bestuurslid van de Eems Dollard Regio (EDR)

NEDERLAND, DUITSLAND – De Eems Dollard Regio (EDR) breidt haar samenwerking met regionale partners verder uit: Nikolaus Jansen zal voortaan als adviserend lid toetreden tot het bestuur van de EDR.
Met deze functie wordt beoogd de strategische samenwerking tussen de EDR en het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ArL) verder te intensiveren. Het doel is om de Duits- Nederlandse samenwerking op belangrijke toekomstthema’s zoals economie, infrastructuur, energie, arbeidsmarkt en duurzame regionale ontwikkeling nog nauwer op elkaar af te stemmen. De Landesbeauftragter begeleidt de grensoverstijgende samenwerking al jarenlang intensief en brengt uitgebreide ervaring mee vanuit talrijke Duits-Nederlandse netwerken en commissies. Zo is hij onder andere voorzitter van de regionale stuurgroep Interreg van de EDR en van de expertcommissie van het Rijnland Instituut.
“De grensoverstijgende samenwerking is een beslissende factor voor de toekomstbestendigheid van onze regio. De nauwe samenwerking met onze Nederlandse buren is inmiddels uitgegroeid tot een echte zaak van het hart. Ik kijk ernaar uit om het werk van de EDR in de toekomst adviserend te ondersteunen en gezamenlijk nieuwe impulsen te geven aan een sterke grensregio,” aldus Nikolaus Jansen.
Ook vanuit de EDR wordt zijn toekomstige betrokkenheid nadrukkelijk verwelkomd. De betrokkenheid van de staatsvertegenwoordiger benadrukt het groeiende belang van de Duits- Nederlandse samenwerking en geeft een belangrijk signaal af voor de verdere strategische ontwikkeling van de grensregio. “Met Nikolaus Jansen halen wij een ervaren persoonlijkheid binnen met uitgebreide regionaal- politieke expertise en een sterk netwerk in Nedersaksen en Nederland. Dankzij zijn jarenlange
ervaring op het gebied van grensoverstijgende samenwerking zal hij een waardevolle bijdrage leveren aan de strategische doorontwikkeling van de EDR,” aldus EDR-directeur Vincent ten Voorde.
Over de EDR
De EDR zet zich al jarenlang in voor de samenwerking tussen gemeenten, instellingen en maatschappelijke organisaties in het Duits-Nederlandse grensgebied. Door gezamenlijke projecten en netwerken worden economische, culturele en maatschappelijke verbindingen duurzaam versterkt.
