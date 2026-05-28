Oldambt bereidt zich met Kadernota voor op opgaven vanaf 2028

OLDAMBT – Met de Kadernota 2027-2030 kijkt het college van Oldambt vooruit naar de opgaven die de komende jaren op de gemeente afkomen. Het verwachte ravijnjaar is verschoven van 2026 naar 2028. Dat geeft tijdelijk financiële ruimte, maar vraagt ook om voorbereiding op de jaren daarna. De kadernota verschijnt op een bijzonder moment. Er wordt gewerkt aan de vorming van een nieuw college en de nieuwe gemeenteraad gaat richting geven aan de koers voor de komende jaren.

Wethouder Ger Klein: “We staan financieel niet direct met de rug tegen de muur. Dat geeft ruimte. Maar we weten ook dat er vanaf 2028 opnieuw druk op de gemeentelijke financiën komt. Daarom is het belangrijk om nu goed in beeld te brengen wat er op ons afkomt. Zo kan de nieuwe raad straks goed bepalen waar Oldambt de komende jaren op inzet.”

Vooruitkijken vanuit een duidelijke koers

Oldambt kijkt daarbij niet alleen naar de financiële kant. De gemeente wil blijven werken aan wat belangrijk is voor inwoners, dorpen, wijken en de regio. Eerder vastgestelde visies en koersdocumenten vormen daarvoor de basis. Denk aan het Oldambtster Perspectief, de omgevingsvisie, de woonzorgvisie, het koersdocument voor het sociaal domein en het koersdocument voor Winschoten.

Ook gebiedsgericht werken krijgt een belangrijke plek. Veel opgaven komen samen in dorpen en wijken, maar niet overal spelen dezelfde vraagstukken. Daarom werkt de gemeente aan wijk- en dorpsagenda’s. Daarin worden gemeentelijke plannen verbonden met de ervaringen en behoeften van inwoners.

Kansen voor brede welvaart

Naast financiële onzekerheid ziet Oldambt ook kansen. Regionale programma’s als Nij Begun, Nationaal Programma Groningen en Regio Deal 2.0 bieden mogelijkheden om te investeren in brede welvaart. Daarbij gaat het om meer dan geld alleen. Het gaat ook om leefbaarheid, economie, werk, gezondheid, duurzaamheid en bestaanszekerheid.

Het komende jaar gebruikt de gemeente om opgaven, middelen en mogelijkheden verder op een rij te zetten. Dat vormt de basis voor de begroting van 2028 en de jaren daarna.

Jaarrekening positief, begroting 2026 bijgesteld

Naast de kadernota stelde de gemeenteraad ook de jaarrekening 2025 en de eerste Besluitvormende Bestuursrapportage (BBR) 2026 vast. De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 201.548 na bestemming. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Voor bestemming was het resultaat € 9.982.000 positief.

De eerste BBR 2026 laat zien dat bijsturing nodig is. De grootste oorzaak zijn de hogere kosten voor jeugdhulp. Daarop is een tekort van bijna € 3 miljoen ontstaan. Het totale saldo komt uit op € 5.419.298 negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve, zodat de begroting 2026 weer sluitend is.



Na de Meicirculaire wordt de begroting verder geactualiseerd. In deze jaarlijkse informatiebrief laat het Rijk weten hoeveel geld gemeenten uit het gemeentefonds krijgen. Daarmee ontstaat een completer beeld van de financiële situatie voor 2026 en de jaren daarna.

Bron: Gemeente Oldambt