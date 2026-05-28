Ondernemend Stadskanaal laat zien wat de regio in huis heeft

STADSKANAAL – De Kanaalstreek toont op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn ondernemerskracht. Tijdens het bedrijvenfestival De Kracht van Stadskanaal presenteren diverse bedrijven en instellingen zich op en rondom het Raadhuisplein, van bouwbedrijven en zorgaanbieders tot ondernemingen in de zakelijke dienstverlening. Het festival is een initiatief van VVBK, de gemeente Stadskanaal en Ubbo Emmius. Bezoekers ontdekken er welke kansen de regio biedt op het gebied van werk, stages, ondernemerschap en ontwikkeling.

Vrijdag 5 juni: kennismaken met regionale arbeidsmarkt

Vrijdag is het festival van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor scholieren, studenten en werkzoekenden. Ondernemers presenteren hun bedrijf, openstaande vacatures en mogelijkheden voor stages, leerwerktrajecten en vakantiewerk. Wie op zoek is naar een stageplek, vervolgopleiding of baan kan direct in gesprek met werkgevers uit de regio.

Netwerkavond met Dick Lukkien

Vrijdagavond staat de netwerkavond voor VVBK-leden en genodigden in het teken van het thema Kampioenen. Speciale gast is hoofdtrainer van FC Groningen, Dick Lukkien. Vanuit zijn ervaring in het betaald voetbal vertelt hij over het bouwen aan een succesvol team en de rol van individuele ontwikkeling daarin. Hoe zorg je ervoor dat een team beter gaat presteren, terwijl ook individuele spelers zich blijven ontwikkelen en het maximale uit zichzelf halen?

Aansluitend neemt Dick Lukkien deel aan een panelgesprek met burgemeester Klaas Sloots, Ben Timmermans (Avitec), Ineke de Roo (Trivium) en Nina Nomden (RTV Noord). Vanuit verschillende invalshoeken gaan zij in gesprek over het thema Kampioenen en wat ervoor nodig is om mensen, teams en organisaties verder te brengen. Tijdens de avond worden ook de titels Ondernemer van de Kanaalstreek 2026 en Starter van het Jaar uitgereikt. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken en is er livemuziek aanwezig.

Zaterdag 6 juni: festival voor jong en oud

Op zaterdag is het festival van 10.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk voor iedereen. De dag opent met het Open Nederlands Kampioenschap Ochtendgymnastiek op het Raadhuisplein. Verder zijn er activiteiten voor jong en oud: kinderopvang Mamasthee verzorgt een kinderplein met het thema Kunst & Creativiteit, de brandweer geeft demonstraties en bezoekers kunnen meedoen aan een fietswedstrijd met een fiets als hoofdprijs. Daarnaast zijn er Hyrox-activiteiten, een springkussen en diverse horecagelegenheden.

Bereikbaarheid

Parkeren kan op het Lilienthalplein en het Geert Teisplein. Op vrijdag en zaterdag is ook het Gen. Maczekplein beschikbaar. Vrijdagavond is dit plein gesloten vanwege de Avondvierdaagse. Fietsenstallingen zijn beschikbaar bij Geert Teis, naast Klooster Reizen en bij het gemeentehuis.

Bron: Carin Heutinck namens Vereniging van Bedrijven De Kanaalstreek (VVBK)