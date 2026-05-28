Pilot Wedeka Datafabryk van start



TER APEL – De pilot van Wedeka Datafabryk is donderdag 28 mei 2026 officieel gestart. Gedeputeerde Pascal Roemers gaf op de Wedeka-locatie het Thuis van Ter Apel het startsein voor dit vernieuwende initiatief. Hier krijgen mensen met een ondersteuningsvraag de kans om te worden opgeleid en aan de slag te gaan met data-annotatie en dataverwerking. Dit is onmisbaar werk voor betrouwbare en verantwoorde AI toepassingen.



De eerste deelnemers beginnen op 3 juni 2026 met de leerlijn ‘digitaal werken’, waarin zij in drie maanden een praktijkverklaring MBO medewerker ICT support behalen.. Met deze pilot speelt Wedeka in op de snelle ontwikkeling van AI en de structurele veranderingen op de arbeidsmarkt.



Toekomstbestendige opleiding

De Wedeka Datafabryk richt zich op het ontwikkelen van praktische digitale vaardigheden die aansluiten bij de vraag van vandaag én morgen. De opleiding ontwikkelt deelnemers op digitale skills en het werken met moderne AI-tools. Vanuit deze leerlijn kunnen zij vervolgens organisaties ondersteunen bij uiteenlopende digitale werkzaamheden.



Tijdens het traject leren deelnemers onder andere: beeldanalyse uitvoeren, geluid- en spraak data verwerken, content ontwikkelen met behulp van AI en werken met diverse AI-tools. Deze vaardigheden sluiten direct aan op de groeiende behoefte van organisaties om data en kunstmatige intelligentie effectief toe te passen in hun werkprocessen.



Koppeling met opdrachtgevers

Een belangrijk onderdeel van de Datafabryk is de verbinding met de praktijk. De werkzaamheden die uitgevoerd worden in de oefenomgeving zijn van echte opdrachtgevers, zoals overheden, culturele instellingen en bedrijven. Op deze manier wordt het geleerde direct toegepast en krijgen deelnemers waardevolle werkervaring.



Inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt

Met de tweejarige pilot speelt Wedeka in op de doorgaande digitalisering en de veranderende eisen op de arbeidsmarkt. Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe beroepen en vragen om andere vaardigheden. De Wedeka Datafabryk biedt mensen de kans om hierin mee te groeien en duurzaam inzetbaar te worden. Door mensen in de regio op te leiden en in te zetten voor digitaal werk, blijft waardevol datawerk regionaal verankerd én ontstaat duurzaam perspectief op werk in een snelgroeiende sector.



Succes na drie maanden

De pilot heeft een duidelijke ambitie: deelnemers die het traject succesvol afronden, beschikken na drie maanden over een basisniveau aan digitale vaardigheden waarmee zij direct inzetbaar zijn als data-agent. Zij ontvangen een certificaat en praktijkverklaring op MBO-1 niveau. Vervolgens kunnen zij binnen de Datafabryk 3 tot 6 maanden werkervaring opdoen.



Uniek in Groningen en Drenthe

Wedeka wordt de derde locatie in Nederland waar Datafabryk dit concept introduceert na Leeuwarden en Noord-Veluwe. De pilot wordt bekostigd door de opbrengsten uit de werkzaamheden en verschillende subsidienten, waaronder instituut GAK, SBCM en Werk In Zicht.

Bron: Wedeka