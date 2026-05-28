Provinciale weg N976 tussen Sellingen en Ter Apel afgesloten

SELLINGEN, TER APEL – Door werkzaamheden aan de provinciale weg N976 wordt de rijbaan voor het doorgaande verkeer afgesloten van maandag 8 juni 06.00 uur tot en met vrijdag 17 juli 18.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Viaductstraat te Ter Apel en de aansluiting met de zuidelijke komgrens Sellingen. Het verkeer wordt omgeleid via met borden aangegeven routes.
Ook wordt een gedeelte van het (brom)fietspad van de provinciale weg N976 in dezelfde periode afgesloten voor onderhoud. Dit betreft het gedeelte tussen de aansluiting met de Wischluiweg en de aansluiting met de zuidelijke Borgerschapenweg. (Brom)fietsers kunnen gebruik maken van tijdelijke voorzieningen op de rijbaan van de N976 en hoeven dus niet om te rijden.
