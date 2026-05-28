Scouting Ter Apel organiseert bingo om geld op te halen voor de nieuwbouw en verbinding te maken met de buurt

TER APEL – De nieuwbouwplannen van Scouting Ter Apel krijgen steeds meer vorm. Nadat eerder al aandacht werd besteed aan de plannen voor een nieuwe materiaal- en activiteitenaccommodatie, is de vereniging inmiddels daadwerkelijk gestart met de bouw. De fundering is inmiddels geplaatst en ook het stalen frame staat overeind. Binnenkort wordt gestart met het plaatsen van de binnenmuren.

De nieuwbouw is hard nodig voor de scoutinggroep. De huidige materiaalopslag is inmiddels tientallen jaren oud en voldoet niet meer aan de eisen van de vereniging. Door de jaren heen is het gebouw meerdere keren gerepareerd, maar grote onderhoudswerkzaamheden zijn niet langer rendabel. Zo kampt de opslag onder andere met een lekkend dak en deuren die niet meer goed sluiten.

Daarnaast blijft Scouting Ter Apel groeien. Waar de huidige opslag ooit ontworpen werd voor ongeveer 100 leden, telt de vereniging inmiddels al jarenlang meer dan 200 actieve leden. Hierdoor is er niet alleen een tekort ontstaan aan opslagruimte voor materialen en inventaris, maar ook aan geschikte werk- en activiteitenruimte.

De nieuwe accommodatie moet hierin verandering brengen. Naast extra opslagruimte komt er een ruimte waar onderhoud aan materialen uitgevoerd kan worden en waar leden kunnen werken aan themamateriaal voor kampen en activiteiten. Ook biedt het gebouw extra binnenruimte voor scoutingactiviteiten tijdens slecht weer en voor creatieve activiteiten zoals schilderen en pionieren.

Het totale project heeft een waarde van €181.294,34. Dankzij subsidies, fondsen, acties en steun vanuit verschillende kanten is het grootste deel van dit bedrag inmiddels al binnengehaald. Om ook het laatste deel van de financiering rond te krijgen organiseert Scouting Ter Apel binnenkort een grote Bouw Bingo.

De bingo is niet alleen bedoeld om geld op te halen voor de nieuwbouw, maar ook om meer verbinding te maken met de buurt en de gemeenschap rondom de scoutinggroep.

Tijdens de dag worden drie verschillende bingo’s georganiseerd:

Kinderbingo

Voor kinderen en jongeren tot en met 16 jaar organiseert Scouting Ter Apel een gezellige Kinderbingo met leuke prijzen. Voor alle deelnemers is gratis ranja aanwezig en de organisatie hoopt er samen een vrolijke middag van te maken. Tijdens de kinderbingo is het wenselijk dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Hiervoor hoeft geen extra ticket gekocht te worden.

Kinderbingo 13:00 – 14:30

Buurtbingo

Met de Buurtbingo wil Scouting Ter Apel buurtbewoners beter leren kennen. Tijdens deze bingo vertelt de vereniging meer over de scoutinggroep, de activiteiten en de voortgang van de nieuwbouwplannen. Daarnaast staat gezelligheid centraal en wordt gespeeld voor leuke prijzen.

Buurtbingo 15:00 – 17:00

Feestbingo

De dag wordt afgesloten met een grote Feestbingo met DJ Pals. Tijdens deze avond worden twaalf rondes gespeeld met leuke prijzen en ontbreekt ook de populaire muziekronde niet. De organisatie roept bezoekers op om vrienden mee te nemen en er samen een feestelijke avond van te maken.

Feestbingo met DJ Pals 20:00 tot en met 01:00

Kaarten voor de bingo’s zijn inmiddels verkrijgbaar via:

https://ticketshop.ticket-dog.nl/nl/shop/ba6e8b50-189d-4a0f-a1f1-2fec27e67fa8/event/88

Met de Bouw Bingo hoopt Scouting Ter Apel niet alleen het laatste deel van de financiering rond te krijgen, maar ook nieuwe verbindingen te leggen binnen het dorp en samen te bouwen aan de toekomst van de vereniging.

Bron: Bas Stoevelaar