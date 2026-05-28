Treant bevestigt ziekenhuisafspraak voortaan zoveel mogelijk digitaal

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Patiënten van Treant krijgen hun poliklinische afspraken voortaan zoveel mogelijk digitaal en niet meer per brief.
Als het e-mailadres bekend is krijgt de patiënt de afspraakbevestiging in de mail. Als er geen mailadres bekend is, dan verstuurt Treant een sms. Als zowel het email adres als het telefoonnummer onbekend is, wordt de afspraak via de post verstuurd. De patiënten van de afdelingen oogheelkunde en longgeneeskunde hebben inmiddels ervaring met de digitale afspraakbevestiging. Andere afdelingen van Treant gaan hier de komende maanden ook mee werken.
Geen persoonlijke gegevens
In de mail of sms worden geen persoonlijke gegevens met betrekking tot de afspraak vermeld. Vanzelfsprekend staat wel de datum en de ziekenhuislocatie vermeld. Om de afspraakdetails te zien kan de patiënt via een link naar meer informatie op een beveiligde afspraakpagina of via het patiëntenportaal mijnTreant. Sowieso is het voor elke patiënt handig om in te loggen op het patiëntenportaal. Want daar vinden patiënten alle informatie die nodig is voor de afspraken van nu, in de toekomst en in het verleden.
Voordelen
Het digitaal versturen van poliklinische afspraken heeft verschillende voordelen. Zo kan deze niet kwijtraken, het is sneller en daarnaast ook duurzamer. Zo hoeft Treant geen gebruik mee te maken van de reguliere postbezorging. Tegelijkertijd bespaart de zorgorganisatie hiermee zo’n half miljoen euro aan portokosten, papier en enveloppen per jaar.
Persoonlijke hulp bij digitale vragen
Voor veel mensen is digitale zorg nog relatief nieuw. Daarom kunnen patiënten met digitale vragen terecht bij mijnDigitaal Loket op de ziekenhuislocaties Scheper in Emmen, Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal. Hier biedt Treant gratis en persoonlijke hulp.
Bij mijnDigitaal Loket krijgen patiënten hulp bij inloggen in mijnTreant, het patiëntenportaal van Treant. Ook kunnen patiënten vragen stellen over DigiD, de thuismonitoring-app of over het installeren van apps. Patiënten met (digitale) vragen kunnen zich melden bij de receptie. Receptiemedewerkers van Treant beantwoorden de digitale vragen persoonlijk. Zij zijn hiervoor getraind. MijnDigitaal Loket is op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur open.
Bron: Treant