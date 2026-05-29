Aanbelacties in Nieuwolda leveren waardevolle gesprekken op

NIEUWOLDA – De onafhankelijke inwonersondersteuners van de gemeente Oldambt zijn in de week van 18 tot en met 22 mei langs de deuren gegaan in Nieuwolda. Doel daarvan was om in gesprek te raken met inwoners en hen persoonlijk te informeren over regelingen en ondersteuning rondom aardbevingsproblematiek, herstel en verduurzaming. De aanbelactie is onderdeel van een grotere dorpsgerichte aanpak.
De inwonersondersteuners gingen, deels samen met medewerkers van Energieploeg, langs de deuren en spraken kort met inwoners over schadeherstel, versterking, subsidies en energiebesparende maatregelen. Ook was er aandacht voor de vragen en zorgen die daarbij leven. Deze eerste gesprekken aan de deur hebben al waardevolle inzichten opgeleverd over wat er leeft en waar inwoners behoefte aan hebben. Inwoners konden ook een zogenoemd keukentafelgesprek aanvragen om uitgebreider in gesprek te gaan. Ongeveer 50 inwoners hebben zich hiervoor al aangemeld.
Aanmelden kan ook nog steeds door een e-mail te sturen naar inwonersondersteuner@gemeente-oldambt.nl.
In het Dorpenlint, bestaande uit Nieuwolda, Nieuw Scheemda en ’t Waar, wordt samen met inwoners gewerkt aan een toekomstbestendig dorp. Dit betekent een grootschalige aanpak van de openbare ruimte. Met de aanvullende dorpsgerichte aanpak in Nieuwolda van de inwonersondersteuners wil de gemeente ook inzetten op verbetering van de individuele woonsituatie. Daarbij wil de gemeente samen met inwoners kijken naar passende ondersteuning en informatievoorziening op het gebied van aardbevingsproblematiek.
Als vervolg organiseert de gemeente Oldambt op woensdag 17 juni een informatiemarkt in ’t Trefpunt in Nieuwolda. Inwoners kunnen daar vrijblijvend in gesprek met verschillende organisaties over herstel, versterking, verduurzaming en subsidies. Naast de gemeente Oldambt zijn Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Energieploeg en Groninger Huis aanwezig. Er wordt gewerkt met twee tijdvakken: 16.00-17.30 uur en 18.30-20.00 uur.
