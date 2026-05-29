Activiteiten bij Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 29 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM MET ONWEERSKANS | MORGEN AANGENAMER

Het wordt een zeer warme dag met een wisselende bewolking en ook zonnige perioden. Er is vanochtend al kans op wat lichte regen, en in de loop van de middag is er kans op een regen- of onweersbui. Maar meer kans op een zwaardere bui is er later vandaag in Overijssel, Gelderland en Noord-Limburg. Wij krijgen een maximumtemperatuur van 29 of 30 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind, vanavond draait de wind naar het noordwesten en dan koelt het af tot onder de 20 graden.

Morgen is het een stik aangenamer met mooie zonnige perioden en vooral wat stapelwolken. Minimum rond 11 graden en maximum morgenmiddag rond 24 graden. Zwakke tot matige veranderlijke wind.

Zondag wordt het ook nog 23 of 24 graden met af en toe zon en ’s middags misschien een enkele bui. Maandag is het meest droog met later een bui, maar dinsdag en woensdag lijken twee onbestendige dagen te zijn met geregeld regen. Maximum maandag rond 22 graden, daarna rond 20 graden.