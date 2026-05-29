Code oranje vanwege zware onweersbuien

GRONINGEN, DRENTHE – Het KNMI heeft vanmiddag voor de provincie Groningen en Drenthe code Oranje afgegeven.
Er komen plaatselijk zware onweersbuien voor. Bij de buien is er kans op grote hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Deze buien kunnen plaatselijk voor overlast en schade zorgen door blikseminslag, veel regen in korte tijd, windstoten en grote hagelstenen.
Voor de rest van het land geldt code geel voor onweersbuien. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien naar Duitsland weg.
Bij de buien is er kans op (zware) windstoten tot ongeveer 75-90 km/uur en is hagel tot ca. 2-4cm mogelijk. Plaatselijk valt er 20-40 mm neerslag in een uur.
Bron: Buienradar