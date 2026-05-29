Fotogroep Oldambt opent expositie in gemeentehuis Winschoten

WINSCHOTEN – Onder toeziend oog van leden van Fotogroep Oldambt heeft wethouder Jurrie Nieboer vrijdagmiddag in het gemeentehuis van Winschoten officieel de foto-expositie van de groep geopend. De opening kreeg een symbolisch tintje doordat de wethouder geen lint, maar een fotorolletje doorknipte.



Voorzitter Rense Louwes van Fotogroep Oldambt sprak tijdens de opening over de kracht van fotografie. Volgens hem is het bijzondere van fotograferen dat momenten worden vastgelegd die anders verloren zouden gaan. “Met fotografie zet je de tijd stil in één beeld,” aldus Louwes.



Ook vakfotograaf André Dümmer, die de groep de afgelopen jaren heeft begeleid, blikte terug op de ontwikkeling van de deelnemers. In zijn toespraak maakte hij een vergelijking met schilderkunst en muziek. “Iedereen kan op een knopje drukken en dan komt er muziek uit. Leer je noten lezen, dan klinkt het al een stuk beter. Maar pas wanneer je gevoel toevoegt, ontstaat er echt muziek. Zo werkt het ook met fotografie. Een foto maken kan iedereen, maar door technieken en regels toe te passen wordt het beter. Wanneer je vervolgens gevoel in je fotografie legt, ontstaat een eigen herkenbare stijl,” vertelde Dümmer.



Wethouder Jurrie Nieboer gaf met enige humor toe dat hij zelf vooral “op het knopje drukt” wanneer hij foto’s maakt. Toch ziet hij dagelijks het verschil tussen een gewone foto en een beeld met kwaliteit en beleving. Hij sprak dan ook zijn waardering uit voor het werk van de fotogroep. “Knap gedaan,” complimenteerde hij de deelnemers. “We gaan hier van genieten.”



De expositie vormt het resultaat van een intensief traject waarin de amateurfotografen zich de afgelopen jaren hebben verdiept in uiteenlopende vormen van fotografie, zoals zwart-wit, macro-, landschap- en avondfotografie. Sinds vorig jaar staat vooral de persoonlijke ontwikkeling centraal en werken de deelnemers aan een eigen portfolio en fotografische stijl. Bijzonder aan de tentoonstelling is dat onder iedere foto een QR-code is geplaatst. Bezoekers kunnen daarmee direct het complete portfolio van de betreffende fotograaf bekijken.



De expositie is tot eind september tijdens de reguliere openingstijden te bezoeken in het gemeentehuis van Winschoten aan de Johan Modastraat 6.

