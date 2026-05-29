Gave KinderBijbelClub op zaterdagmiddag in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op zaterdag 6 juni wordt alweer de laatste KBC van dit seizoen gehouden. Het wordt een mooi feest met spelletjes, knutselen, nagels lakken, schminken, popcorn en ook een springkussen ontbreekt niet! Leer meer over wie je kunt vertrouwen in het kinderbijbelverhaal en de sketch. Geniet tenslotte van een lekkere snack (ook voor ouders/verzorgers).
Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom! Ze kunnen zich vanaf 14.00 uur inschrijven. Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
De club wordt gehouden in de Graanschuur, Hoofdweg 19, Finsterwolde. Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet. Tijdens het programma zijn ouders of verzorgers welkom om mee te genieten, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Let op: in de zomervakantie wordt er een Vakantie Bijbel Feestweek georganiseerd in de regio. Data:13-17 juli. Mis het niet!
Bron: Bert Noteboom