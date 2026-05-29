Geestelijk verzorger PI Ter Apel maakt kans op landelijke eretitel

TER APEL – Boeddhistisch geestelijk verzorger Jacco van de Velden, werkzaam in onder andere penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel, is één van de drie finalisten voor de eretitel Geestelijk Verzorger van het Jaar. Deze prijs is in het leven geroepen door de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) om aandacht te vragen voor het betekenisvolle vak van GV’ers op tal van plekken in de samenleving.

De boeddhistisch geestelijk verzorger is voorgedragen door collega’s en schopte het uiteindelijk tot de laatste drie kandidaten van een lange lijst met genomineerden. Van de Velden is trots op zijn nominatie. “Het raakt me wel, maar ik word er ook wat ongemakkelijk van.”

Van de Velden is werkzaam binnen de gevangenismuren van Ter Apel en Arnhem en werkt in de tbs-inrichting Pompekliniek. Daarnaast is hij praktijkdocent bij de Boeddhistische Ambtsopleiding aan de Vrije Universiteit. Na een jarenlange baan in de automatisering besloot Van de Velden zijn leven om te gooien. Hij wilde boeddhistisch geestelijk verzorger worden, volgde de benodigde studie en liep in 2005 uiteindelijk stage in de gevangenis van Veenhuizen. Een jaar later volgde zijn aanstelling.

“Vanaf het begin wilde ik me gelijk al richten op het werkveld justitie in plaats van defensie of ziekenhuizen. Wat me aanspreekt in dit vak zijn de langdurige contacten. Die vind je vooral in gevangenissen en tbs-klinieken. Op die manier kan ik echt iets betekenen voor mensen. Een gedetineerde zei laatst: ‘Jij maakt echt het verschil’, dat vond ik een mooi compliment.”

PI Ter Apel is een inrichting met een specifieke bestemming. Hier zitten mannen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die in ons land veroordeeld zijn voor of verdacht worden van een misdrijf. Na hun detentie moeten ze terug naar hun land van herkomst. Van de Velden: “Als boeddhistisch GV’er voer ik individuele gesprekken met gedetineerden en we doen groepsmeditatie. In verschillende talen, waarbij een gedetineerde als tolk fungeert. Zo voeren we goede gesprekken.”

Van de Velden: “Als GV’er kun je het overal over hebben met gedetineerden. Dat kan heel diep gaan tot gesprekken over schuld, schaamte, angst, spijt, verlies, verantwoordelijkheid en hoop. Een andere keer gaat het over muziek of het WK voetbal.”

Donderdag 4 juni wordt bekend wie wordt uitgeroepen tot Geestelijk Verzorger van het Jaar. “Gedetineerden vragen me al waar ze kunnen stemmen”, lacht Van de Velden. Maar die moet hij teleurstellen. “Stemmen is namelijk niet mogelijk. Het is een jury die de beslissing neemt.”

Bron: René Hut