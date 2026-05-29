Groei en Bloei Winschoten e.o. organiseert excursie naar moestuin Theo v.d. Aker

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – Groei en Bloei Winschoten e.o. organiseert op 6 juni een excursie naar de moestuin van fervent moestuinier Theo v.d. Aker. Deelnemers zijn welkom op zijn grote moestuin, waar hij wel 15 verschillende soorten groenten kweekt. Theo kan u daar van alles over vertellen. Van het voorbereiden van de grond, het zaaien, de verzorging tot aan het oogsten.



De moestuin ligt in een groot moestuincomplex aan de Klinkerweg in Finsterwolde. Er is een smalle toegangsweg tussen Klinkerweg 109 en nummer 119.

De deelnemers worden verdeeld in twee groepen van 10 personen. De eerste groep is van 10-11 uur; de tweede groep is van 11-12 uur. Rond 11 uur wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee. Zorg voor stevig schoeisel, de grond is onverhard en kan bij regen wat modderig zijn. Op het moestuincomplex is weinig parkeergelegenheid c.q. gelegenheid om de auto te keren. Het handigst is om de auto te parkeren bij het naastliggende voetbalveld/zwembad en dan een stukje lopen naar het moestuincomplex.

Aanmelden is verplicht en kan bij: activiteiten@winschoten.groei.nl. Geef bij de aanmelding aan in welke groep je wil worden ingedeeld. Voor leden zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

Groei en Bloei is de groenste vereniging van Nederland met 22.000 leden bij meer dan 100 lokale afdelingen die tal van interessante en leuke activiteiten organiseren. Groei & Bloei is een community van en voor mensen met groene vingers. Of je nu net begint, of al jaren met je handen in de aarde zit. Want een tuin is meer dan een stukje grond; het is een levendige wereld vol vogels, vlinders en bijen, een plek om van te genieten. Samen maken we de wereld een stukje groener en samen leveren we zo een bijdrage aan meer biodiversiteit.

Bron: Ria Hogervorst