Meer geld beschikbaar voor plattelandsprogramma LEADER Oost-Groningen

OOST GRONINGEN – LEADER Oost-Groningen is een Europees subsidieprogramma en ondersteunt initiatieven op het gebied van economie, leefbaarheid en klimaat. Het programma startte in 2023 met zo’n 15 miljoen euro. In de afgelopen jaren is veelvuldig gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheden. Hierdoor raakte het budget sneller uitgeput dan voorzien. Om het programma voort te kunnen zetten tot eind 2027, stellen Gedeputeerde Staten 3 miljoen euro extra beschikbaar.
Ondernemers, stichtingen en verenigingen in Oost-Groningen gebruikten het geld onder andere voor de ontwikkeling van hun bedrijf, kampeerterrein of horecagelegenheid en voor ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en sportaccommodaties. Ook groene projecten zoals dorps- en voedselbossen werden gesubsidieerd.
De extra bijdrage van 3 miljoen euro bestaat voor een deel uit Europese middelen en ook de provincie en de Oost-Groninger gemeenten dragen bij.
Gedeputeerde Leo Wenneger: “de werkwijze met LEADER heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen als een waardevol instrument voor plattelandsontwikkeling. Met name door de samenwerking in het gebied, dicht op de mensen en dicht op de projecten. Het is positief dat het gebied hier mee verder kan en nieuwe initiatieven kan ontwikkelen”. De eerstvolgende deadline voor nieuwe aanvragen is 31 augustus 2026.
Bron: Provincie Groningen