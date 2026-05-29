VLAGTWEDDE – Noodweer verpest een beetje de inschrijfavond van Avondvierdaagse Vlagtwedde
De Avondvierdaagse Vlagtwedde is van 2 juni tot en met 5 juni 2026 in en vooral door de natuur rondom Vlagtwedde, “Less street, More nature” is hun motto.
Ook dit jaar was er weer de mogelijkheid om u van tevoren in te schrijven.
Daarvoor had de organisatie twee inschrijfmomenten gepland.
De eerste was afgelopen woensdag en vanavond kon men tussen zes en acht terecht in de Jumbo in Vlagtwedde .
Helaas was het vanavond niet erg druk en bleef het aantal inschrijvingen achter bij voorgaande jaren.
Toch hebben zich al rond de achthonderd wandelaars aangemeld.
Via de site van de Avondvierdaagse Vlagtwedde kan het inschrijfformulier alvast worden gedownload en ingevuld bij de start worden ingeleverd.
LET OP: OP HET INSCHRIJFFORMULIER STAAN NOG DE OUDE PRIJZEN, DEZE KLOPPEN DUS NIET!
Op 2 juni 2026 is er bij de start bij partycentrum Rendering ook nog van 17.00 tot 18.30 uur de mogelijkheid tot inschrijven. Dan betaalt u € 5,50 p.p.
Tekst en foto’s: Geert Smit
