Ommelander Ziekenhuis schrijft weer zwarte cijfers

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 2,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die vandaag is gepubliceerd. Volgens het ziekenhuis is het positieve resultaat een belangrijke stap richting een financieel gezonde toekomst.

Een deel van het positieve resultaat komt voort uit steun van verschillende zorgverzekeraars. Die bijdrage bedroeg in 2025 in totaal 2,3 miljoen euro en maakt onderdeel uit van een eerder afgesproken Herstelplan. Ook zonder deze steun zou het ziekenhuis echter zwarte cijfers hebben geschreven.

Bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries spreekt van een belangrijk moment voor de organisatie. “We mogen er trots op zijn dat we onze bedrijfsvoering verder hebben verbeterd. Dat zien we nu ook terug in de cijfers,” aldus Wallis de Vries.

Herstelplan en samenwerking

Het Herstelplan kwam tot stand in samenwerking met zorgverzekeraars, het UMCG en de provincie Groningen. Dankzij deze afspraken krijgt het ziekenhuis meer financiële ruimte om te investeren in zorg voor de regio Noord- en Oost-Groningen.

De afgesproken steun loopt tot en met 2027. Daarna moet het Ommelander Ziekenhuis zelfstandig financieel gezond blijven.

Verbeteringen in de zorg

In 2025 werden ook verschillende stappen gezet om de zorg toekomstbestendig te maken. Zo werd op de afdeling Intensive Care/Coronary Care Unit een Eerste Harthulp ingericht. Daarmee is de acute hartzorg verbeterd en wordt tegelijkertijd de druk op de Spoedeisende Hulp verminderd.

Daarnaast wist het ziekenhuis meer patiënten te behandelen, mede door een betere samenwerking met huisartsen in de regio. Ook de samenwerking met het UMCG blijft volgens het ziekenhuis van groot belang om zorg dichtbij huis beschikbaar te houden.

Verder meldt het ziekenhuis dat het ziekteverzuim is gedaald en dat er meer grip is gekomen op processen en financiën.

Volgens Wallis de Vries zijn de resultaten vooral te danken aan de inzet van het personeel. “We zien dat de inspanningen van de afgelopen jaren hun vruchten beginnen af te werpen. Dat is vooral te danken aan onze medewerkers, die zich iedere dag inzetten voor goede en toegankelijke zorg in de regio.”