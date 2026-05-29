Ommelander Ziekenhuis viert ‘winst’ dankzij miljoenen aan noodsteun

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda is nog lang niet uit de problemen. In een vandaag gepubliceerd bericht zegt het ziekenhuis dat het weer ‘zwarte cijfers’ schrijft met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro in 2025. Het jaarverslag schetst echter een veel minder rooskleurig beeld.

Uit het verslag blijkt dat het ziekenhuis compleet overeind wordt gehouden door het ingrijpende herstelplan dat vorige maand werd gepresenteerd. In het kader van dit plan hebben zorgverzekeraars Menzis, VGZ en Zilveren Kruis toegezegd om in drie jaar tijd in totaal 13 miljoen euro aan noodsteun over te maken. Voor het boekjaar 2025 bedroeg deze bijdrage 2,3 miljoen euro. Zonder deze 2,3 miljoen euro steun blijft ongeveer een half miljoen euro “winst” over.

“Naregistraties”

Daar zit het probleem voor het ziekenhuis. In de omzetcijfers van 2025 is namelijk ook nog een half miljoen euro aan correcties en zogenoemde “naregistraties” van oude zorgopbrengsten uit 2023 en 2024 verwerkt. Daardoor blijft de onderliggende exploitatie van het ziekenhuis verlieslatend. Ondertussen stegen de totale bedrijfslasten het afgelopen jaar wel met 10 miljoen euro naar 195,4 miljoen euro.

Tekort

Terwijl de website van het ziekenhuis spreekt over een “verbeterde toegankelijkheid” en meer zorg verlenen, kampt het Ommelander Ziekenhuis nog altijd met nijpende personeelstekorten, wat het bestuur zelf aanmerkt als het ‘grootste operationele risico’. Dit tekort leidde recent nog tot een ingrijpende patiëntenstop voor reguliere neurologische zorg in Scheemda. Daarnaast is het ziekenhuis het project ‘RUN-OK’ gestart, waarbij operatieassistenten en anesthesiemedewerkers tussen het Martini, Nij Smellinghe, het WZA en het OZG voor drie maanden worden uitgeruild om de tekorten te bestrijden.

75.000 euro vertrekvergoeding

Opvallend is dat er midden in deze financiële crisisperiode wel ruimte was voor een riante vertrekpremie aan de top. Uit de verplichte WNT-paragraaf in de jaarrekening blijkt dat voormalig bestuurslid Hennie Sanders, die per 1 juni 2025 vertrok, bij haar afscheid een ontslagvergoeding ter waarde van 75.000 euro heeft meegekregen.