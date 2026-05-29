Oude brouwerij krijgt nieuw leven

WINSCHOTEN – Met het bevestigen van een bijzondere plaquette aan de gevel kwam onlangs een jarenlang restauratieproject officieel tot een afronding. Het voormalige brouwerijpand op de hoek van de Grintweg en Bovenburen straalt weer als vanouds — een resultaat waar Chris en Alinda Kruizinga samen met hun zonen Xander en Marijn met recht trots op mogen zijn.

De plaquette, uitgereikt door de Stichting Oud Winschoten, heeft inmiddels een prominente plek gekregen aan de muur van het karakteristieke pand. “We zijn er ontzettend blij mee,” vertelt Alinda. “Het voelt als een mooie waardering voor alles wat we samen hebben gedaan.”

Tijdens een donateursavond van de Stichting Oud Winschoten in cultuurcentrum De Klinker werd de familie in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor het behoud van historisch erfgoed in Winschoten. Die passie voor oude panden is de familie niet vreemd. Eerder gaven Chris en Alinda al meerdere markante gebouwen in de stad een tweede leven, waaronder het voormalige Hotel De Nederlanden en het oude pand van Groeneveld (handel in ijzerwaren, huishoudelijke artikelen en meer) in de Langestraat, nu het onderkomen van opticien Greving & Greving. .

Enkele jaren geleden kwam daar de voormalige bierbrouwerij bij. Het monumentale pand kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1861, toen ondernemer Gerhard Eikema het liet bouwen. Later werd het omgevormd tot een moderne stoombierbrouwerij, waar bier onder de naam Gambrinus werd gebrouwen. Daarnaast waren er een wijnhandel en likeurstokerij gevestigd onder de naam ’t Wapen van Winschoten.

Door de jaren heen verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie en kreeg het allerlei andere bestemmingen. Zo was groente- en fruithandel Westerman er gevestigd. In de afgelopen was het in handen van particulieren die er een Bed and Breakfast wilden beginnen. Vanwege de coronacrisis ging dat niet door. Toch bleef de historische uitstraling altijd voelbaar aanwezig. Toen Chris en Alinda het pand aankochten, besloten ze samen met hun zonen het gebouw zoveel mogelijk terug te brengen naar de sfeer van vroeger.

Dat is gelukt. Wie het pand vandaag de dag bekijkt en vergelijkt met oude foto’s, ziet direct hoeveel aandacht en liefde er in de restauratie is gestoken. De karakteristieke schoorsteen prijkt opnieuw trots boven het gebouw en ook de historische naam ’t Wapen van Winschoten is teruggekeerd.

Binnen zijn nog altijd sporen van het brouwerijverleden zichtbaar, zoals de oude kelder. Tegelijkertijd heeft het pand een nieuwe toekomst gekregen. Achter de historische muren bevinden zich nu drie ruime appartementen. Twee daarvan worden bewoond door Xander en Marijn, terwijl ook voor het derde appartement inmiddels een nieuwe bewoner is gevonden.

De restauratie werd de afgelopen jaren met belangstelling gevolgd door de Stichting Oud Winschoten. Dat de familie Kruizinga nu officieel wordt geëerd met een plaquette voelt als een passend slotstuk van een bijzonder project — een project waarin historie, vakmanschap en familie samenkomen

Foto’s met dank aan Stichting Oud Winschoten