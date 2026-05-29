VLAGTWEDDE – Paarden en koeien aan de wandel door Vlagtwedde
Vanmorgen tegen half twaalf besloten een paar paarden en koeien een wandeling te gaan maken door Vlagtwedde.
Op de Scheferweg begon de tocht door een gedeelte van Vlagtwedde.
Eén paard besloot over de drukke N368 richting het centrum te gaan, wat een gevaarlijke onderneming was voor paard en langskomend verkeer, hij kwam niet verder dan de garage halverwege.
Inmiddels werd er door een hele stel mensen, waaronder de politie gezocht naar de rest van vluchtelingen.
De koeien werden al snel gevangen, de twee andere paarden bereikten Parc Emslandermeer en werden daar opgevangen.
Foto’s: Mark Potze
Paarden en koeien aan de wandel door Vlagtwedde
Foto: Mark Potze.
VLAGTWEDDE – Paarden en koeien aan de wandel door Vlagtwedde