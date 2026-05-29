Restauratie monumentale boerderij Mellemaheerd afgerond

BAD NIEUWESCHANS – De restauratie van de monumentale boerderij Mellemaheerd aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans is officieel afgerond. Vorige week werd dit bijzondere moment feestelijk gemarkeerd met de onthulling van een nieuw naambord voor op de boerderij. Boer Piet Mellema en directeur Marco Glastra verrichtten samen de onthulling.
Met de afronding van de werkzaamheden is de karakteristieke Oldambtster boerderij klaar voor de toekomst. Tijdens de restauratie zijn onder meer funderings- en constructieproblemen aangepakt, scheuren in het metselwerk hersteld en asbest verwijderd. Ook is ingezet op verduurzaming van het pand.
De Mellemaheerd is sinds 2017 in bezit van Het Groninger Landschap. Boer Piet Mellema schonk de boerderij en omliggende tuin destijds aan de stichting om deze bijzondere plek voor toekomstige generaties te behouden.
De boerderij uit 1864 is een markant onderdeel van het Oldambtster landschap en blijft ook in de toekomst behouden als waardevol stukje Gronings erfgoed.
De restauratie werd gefinancierd met steun van onder andere de provincie en de rijksoverheid.