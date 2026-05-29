Wat weet jij over psoriasis? Zes feiten en fabels

EMMEN – “Oei, wat heb jij?” Het is een vervelende vraag die veel patiënten met psoriasis krijgen, zegt verpleegkundig consulent dermatologie Lorena Tieben van Treant. Wat is psoriasis eigenlijk? En wordt het erger door de zon? Lorena vertelt je in zes feiten en fabels wat je moet weten over deze huidaandoening.



Psoriasis is een auto-immuunziekte: feit

‘Dat klopt. Psoriasis is een chronische auto-immuunziekte van de huid. Als je psoriasis hebt, krijg je droge, rode, schilferige plekken op je lichaam. Die plekken zorgen voor jeuk. De plekken ontstaan doordat je afweersysteem gezonde huidcellen aanvalt. Dat zorgt ervoor dat je lichaam te snel nieuwe huidcellen aanmaakt. Daardoor ontstaan klonteringen van cellen op het huidoppervlak in de vorm van droge, rode, schilferige plekken.’



Psoriasis is besmettelijk: fabel

‘Psoriasis is een niet besmettelijke huidaandoening, want psoriasis wordt niet veroorzaakt door een virus, schimmel of bacterie. Dus als iemand waar jij mee in aanraking komt een droge huid heeft, zal dat er niet voor zorgen dat jij ook een droge huid krijgt.’



Psoriasis zit vaak in de familie: feit

‘Dat klopt, want psoriasis is een erfelijke huidaandoening. Dat wil zeggen dat als jouw ouders het hebben, jij ook kans hebt om psoriasis te krijgen. Toch zijn er ook nog andere factoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van psoriasis en die hebben niets met erfelijkheid te maken. Zo kun je ook psoriasis krijgen wanneer je last hebt van stress of een infectie zoals een keelontsteking.’



De zon maakt psoriasis altijd erger: fabel

‘Dit is niet waar. Zonlicht heeft over het algemeen een gunstig effect op psoriasis, want de zon remt de versnelde celdeling en de ontsteking van de huid. Dat zorgt voor verlichting waardoor rode plekken minder zichtbaar worden. In de zomer is de confrontatie met de ziekte voor patiënten wel vaak groter omdat ze de plekken dan niet kunnen verstoppen onder kleding.’



Psoriasis is ‘maar een huidaandoening’: fabel

‘Dit lijkt misschien waar, maar dat is het niet. Voor het grootste deel is het inderdaad een huidaandoening, maar het kan ook zorgen voor pees- en gewrichtsontstekingen. Je hebt dan een andere vorm van psoriasis genaamd artritis psoriatica. Je gewrichten zijn dan rood, pijnlijk en gezwollen. Ook hebben mensen met psoriasis meer kans op overgewicht en hart- en vaatziekten.’



Met een behandeling kan psoriasis verdwijnen: fabel

‘Helaas kan psoriasis nog niet worden genezen, dus het is een chronische huidziekte. De plekken kunnen wel verdwijnen, maar ze kunnen ook altijd weer terugkomen. Je weet nooit wanneer dit gaat gebeuren. Ondanks dat het niet te genezen is, zijn er gelukkig wel veel manieren waarop je de klachten die je krijgt bij psoriasis wel kunt remmen. Zo kan het bijvoorbeeld al helpen om elke dag een neutrale en een vette zalf of crème te smeren. Er zijn ook behandelingen mogelijk met tabletten, injecties of lichttherapie. Welke behandeling voor jou het beste is, kun je het beste bespreken met de huisarts of met de dermatoloog.’

Oproep verpleegkundig consulent Dermatologie: door vragen te stellen zorg je voor meer begrip en minder ongemak

‘Als je veel last hebt van de plekken op je huid, vinden andere mensen het nogal eens vies. Terwijl het niets te maken heeft met slechte hygiëne of een allergische reactie en het is zeker niet besmettelijk. In de zomer kan het hebben van psoriasis extra zwaar zijn.

Plekken zijn vaker zichtbaar waardoor mensen soms langer kijken. Dat kan zorgen voor schaamte, onzekerheid of dat iemand sociale situaties gaat vermijden, zoals het strand of een terras. Sta daar even bij stil. Een blik of opmerking kan meer doen dan je denkt. Vraag gewoon wat er aan de hand is, op een open en respectvolle manier. Zonder oordeel en zonder schuine blikken. Zo help je mee aan meer begrip en minder ongemak.’

Bron: Treant