Burgemeester Annelies Pleyte opent De Zouteleegte

VEENDAM – Vanmorgen opende De Zouteleegte officieel haar deuren aan de Winkler Prins Passage 1 in Veendam. Een nieuwe plek waar het verhaal van de Zechstein Bron, magnesium, gezondheid, ontspanning en de ambitie van Veendam als Magnesium Kuurstad samenkomen. De officiële openingshandeling werd verricht door burgemeester Annelies Pleyte.
De Zouteleegte is een belevingswinkel en ontmoetingsplek rond de puurste magnesiumproducten uit de 250 miljoen jaar oude Zechstein Zee onder Veendam. Bezoekers kunnen er producten bekijken, testen en meer ontdekken over de bijzondere bron onder onze voeten. Ook vormt De Zouteleegte het startpunt van de Zechstein Camino’s, bezinningsroutes door het Veenkoloniale landschap.
Stichting Magnesium Kuurstad Veendam was uiteraard ook aanwezig. De Zouteleegte sluit direct aan bij hun gezamenlijke ambitie om Veendam verder te ontwikkelen als Magnesium Kuurstad, met aandacht voor gezondheid, ontspanning, kennisdeling, recreatie en lokale trots. Op de website van De Zouteleegte wordt MKV ook genoemd als partij die deze stap mede mogelijk heeft gemaakt via steun van LEADER.
Bron en foto’s: Peter Panneman