Geslaagde Cittaslowdag in Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 30 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN MINDER WARM | WISSELVALLIGE WEEK

Vandaag is het redelijk zonnig en het is ook minder warm met een maximum rond 24 graden. Er ontstaat gaandeweg ook wel wat bewolking en later in de middag en vanavond is er kans op een enkele bui, maar daar zit geen onweer. De wind is zwakjes en komt uit variabele richting.

Vannacht is het deels bewolkt en mogelijk valt er wat lichte regen. Minimumtemperatuur rond 15 graden en een zwakke oostenwind. Morgen neemt de kans op wat regen nog iets toe en vaak is het bewolkt met maar weinig zon. ‘s Ochtends is er een zwakke oostenwind, in de middag komt er een zwakke tot matige wéstenwind op gang. Maximumtemperatuur morgen rond 23 graden.

Maandag is het wisselend bewolkt met een enkele bui, dinsdag is het meest bewolkt en nogal regenachtig. Woensdag is het opnieuw wisselend met af en toe zon en soms een bui. Middagtemperaturen begin volgende week rond 21 graden, minima rond 13 graden. Ook later in de week lijkt het licht wisselvallig te zijn.