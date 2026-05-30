IVN organiseert Slootjesdag in Smeerling

SMEERLING – Op zaterdag 6 juni organiseert IVN afdeling Westerwolde-Oldambt en IVN Stadskanaal, i.s.m. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, een Slootjesdag. In het natuurgebied Smeerling staan natuurgidsen klaar met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om je alles te leren over het leven in de sloot. Zoek de grote spinnende watertor, ontdek wie er in de zomer op het water kan schaatsen en probeer de snelste zwemmers van de sloot te vangen!
• Datum : 6 juni 2026
• Tijd : 10.30 – 12.00 uur en 13.00 – 14.30 uur
• Locatie : De Voorde in Smeerling
Parkeren bij Gasterij Natuurlijk Smeerling of op de parkeerplaats van NM iets zuidelijker. Vanaf de parkeerplaats bij de gasterij is het ongeveer 300m lopen naar De Voorde.
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
De IVN Slootjesdagen vinden in 2026 plaats van 5 t/m 7 juni. IVN-afdelingen organiseren door heel Nederland activiteiten langs de waterkant. Kinderen, hun leerkrachten en (groot)ouders gaan zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak en loeppot. Samen met de IVN Natuurgidsen ontdekken zij welke dieren en planten er in en rond de sloot leven. Met de Slootjesdagen wil IVN het waterbewustzijn van kinderen, leerkrachten en (groot)ouders vergroten. Slootjes zijn belangrijk voor het watermanagement en de biodiversiteit in Nederland. Doordat de kinderen zelf op zoek gaan, ontdekken ze op een laagdrempelige manier het leven in de sloot. Kom ook en beleef samen met IVN het avontuurlijkste uitje aan de waterkant!
Bron: Saskia Uittien