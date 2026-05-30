Kritiek op financiering voordelig zomerklimaatticket

REGIO – Het kabinet wil deze zomer een voordelig trein- of klimaatticket aanbieden als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Volgens de organisatie Verenigd Front Kern(afval)Gezond (VFKG) klinkt dit aantrekkelijk, maar kent het plan volgens haar belangrijke nadelen.

Voorzitter Tjeerd Palstra stelt dat het ticket mede wordt betaald uit het Klimaatfonds en het Mobiliteitsfonds, voor een bedrag van 48 miljoen euro. Volgens hem zijn deze fondsen bedoeld voor andere doelen, zoals klimaatmaatregelen en onderzoek naar de toekomstige opslag van radioactief afval.

VFKG maakt zich vooral zorgen over de financiering van onderzoek naar eindberging van radioactief afval. De organisatie wijst erop dat Nederland al tientallen jaren zoekt naar een veilige en maatschappelijk gedragen oplossing voor dit vraagstuk. Juist nu het kabinet plannen heeft voor nieuwe kerncentrales, vindt VFKG dat onderzoek naar opslag van kernafval prioriteit moet krijgen.

Daarnaast wijst Palstra erop dat inwoners van landelijke gebieden weinig profiteren van het voordelige treinkaartje. In veel dorpen ontbreekt een treinstation en is het openbaar vervoer beperkt, waardoor bewoners vaak afhankelijk blijven van de auto en dus van dure brandstof.

Volgens VFKG komt het grootste voordeel van het zomerklimaatticket mogelijk terecht bij toeristen en reizigers die al gebruikmaken van het spoor. De organisatie pleit daarom voor maatregelen die alle automobilisten ondersteunen bij de hoge brandstofkosten.

Palstra heeft Kamerleden gevraagd om tijdens het commissiedebat van 10 juni 2026 kritische vragen te stellen over de financiering van het plan. Volgens hem zou de overheid het geld beter kunnen investeren in klimaatoplossingen en veiligheidsvraagstukken rond radioactief afval.

Als compensatie voor de hoge brandstofprijs welke langdurig door Nederland waait heeft het kabinet voor deze zomer een voordelig trein(klimaat)kaartje in de aanbieding.

Dit lijkt een heel mooi initiatief maar de feiten vertellen ons geheel iets anders.

Het voordelig zomerklimaat ticket zal worden gefinancierd o.a. vanuit het Klimaatfonds en

Mobiliteitsfonds (voorheen infrastructuurfonds) en wel voor een bedrag van 48 miljoen euro.

Tjeerd Palstra (voorzitter Verenigd Front Kern(afval)Gezond stelt dat wij hier te maken krijgen met wanbeleid ofwel een maatregel van onbehoorlijk bestuur.

Voor de tweede keer pleegt onze regering een financiële aanslag op het klimaatfonds.

De eerste keer werd er geld onttrokken als bijdragen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en nu de tweede keer voor een goedkoop treinkaartje in de zomer.

Daarnaast rooft men gelden uit het mobiliteitsfonds welke is bedoeld voor financiering van onderzoek naar eindberging radioactief-afval in onze grond. Dit laatste is een van de grootste problemen van Nederland waarbij de regering gedurende 49 jaar geen verantwoord wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijke gedragen oplossing heeft gevonden. Het heeft juist prioriteit om nu tot een goed onderzoek te komen voor de opslag van radioactief-afval nu de regering 4 nieuwe kerncentrales wenst.

Omdat men daar nu geld uithaalt is voor de organisatie Verenigd Front Kern(afval)Gezond onverteerbaar. Goed onderzoek draagt bij aan de veiligheid voor onze burgers. Veiligheid hoort bovenaan te staan en daarom heeft het Ministerie van I&W dit geld nu zo hard nodig.

Veiligheid en een betrouwbare overheid zijn o.a. zaken waaraan wij hoge eisen stellen als organisatie. Met deze te nemen maatregelen ondermijnd de regering indirect onze veiligheid en geeft weer een visitekaartje af van “onbetrouwbaar”. Blijf af van gelden welke zijn gereserveerd voor andere doeleinden zoals klimaat en onderzoek naar opslag kernafval!

Ons advies aan de regering is en blijft: “ Regering investeer geld in klimaatoplossingen en niet in nucleaire problemen als kerncentrales en opslag van radioactief-afval in de grond”.

Als de beide staatssecretarissen (van I&W en KGG) hun topografie goed beheersen en een blik werpen op de door hun gebruikte routekaart voor opslag radioactief-afval in zoutkoepels en kleilagen zien zij over welke gebieden men het hier heeft.

Dit zijn namelijk buitengebieden, prachtige dorpjes met veelal een agrarisch karakter met veel natuur (o.a. City slow dorpen). Hier is geen station aanwezig maar wel slecht openbaar vervoer waarvan de reistijden niet zijn afgestemd op het treinverkeer van de grotere stations. Met andere woorden: de betreffende supermarkt is niet om de hoek en is men veelal afhankelijk van de eigen auto (nu tegen hoge brandstofkosten).

Het geeft de inwoners in deze buitengebieden geen enkel voordeel en hebben niets aan een voordelig treinkaartje.

Daarbij speelt mee dat de regering dit voordelige klimaatticket aanbied in de vakantieperiode terwijl half Nederland op vakantie is en vooral toeristen (internationaal) hier voordelig gebruik van kunnen maken. Bovendien draagt het zomer-klimaatticket bij aan de nucleaire kas van onze staat. De treinen van de NS rijden op stroom afkomstig via de kerncentrale Borssele (deze centrale gebruikt splijtstof o.a. vanuit Rusland)!

Voorzitter Tjeerd Palstra heeft inmiddels de Kamerleden van de linkse politieke partijen gevraagd om de staatssecretaris op 10 juni 2026 bij het commissiedebat te bevragen over dit slechte plan. Hij hoopt dat de regering een waardig bestuurlijke oplossing aandraagt voor de hoge brandstofprijzen zodat elke automobilist plezierig op vakantie kan( tenslotte is bijna 50% van de brandstofprijs belasting). Namens voorzitter Tjeerd Palsta van VFKG.