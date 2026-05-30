Krzysztof Groen en Bé Schmaal “Mitzienbaaident” in Wildervank

WILDERVANK – Vrijdagavond stonden Krzysztof Groen en Bé Schmaal op het podium van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank. Met hun gezamenlijke programma dompelden zij zich onder in de Grunneger cultuur, met liedjes in de streektaal als kloppend hart van de avond.
Krzysztof en Bé zijn bekende namen binnen de noordelijke muziekscene en bundelen in “Mitzienbaaident” hun talent in een muzikale voorstelling, voornamelijk in het Gronings. Samen brengen zij een programma dat geworteld is in de streek en tegelijkertijd een breed publiek aanspreekt.
Twee stemmen, één geluid. Het repertoire bewoog zich tussen ingetogen luisterliedjes en lichtvoetige momenten, waarbij het Gronings als taal de verbindende factor vormde.
Bron en foto’s: Peter Panneman